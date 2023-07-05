مسؤول في الأمانة يكشف تفاصيل مثيرة عن حادث وادي السير المروع

وطنا اليوم:شهدت منطقة بيادر وادي السير في منتصف شهر أيار (مايو الماضي) حادثة دهس من قبل ضاغطة نفايات تابعة لأمانة عمان الكبرى، حيث شهدت حادثة الدهس وفيات.

وكشف نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة تفاصيل حادث سير لمركبة تابعة لامانة عمان دهست 4 أشخاص في منطقة وادي السير جنوبي العاصمة عمان .

وقال في تصريحات اذاعية، الاربعاء ، ان أحد عمّال وطن لدى الامانة قاد ( ضاغطات نفايات ) وقادها في شوارع العاصمة وهو غير مرخص ودهس عددا من الاشخاص والقضية منظورة لدى الجهات القضائية وإن الأمانة اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بالحادثة.

وفي نفس السياق، قال شقيق احد ضحايا الحادث ، ان عامل الوطن اودى بحياة 4 اشخاص وعدد من الاصابات واصفا العمل بغير المسؤول، مطالبا بأن تتخذ السلطات المعنية كافة الإجراءات الصارمة بحق السائق.