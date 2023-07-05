الكشف عن هوية الجندي الإسرائيلي الذي قُتل في جنين

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام عبرية رسمية، عن هوية الجندي من جيش الاحتلال، الذي قتل خلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها، والذي استمر لثلاثة أيام.

وأفادت بأن الجندي الذي قتل باشتباكات جنين، أصيب برصاصة في صدره خلال عمليات الانسحاب وسط الاشتباكات العنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.

وذكرت “القناة 12” العبرية: “أنه سمح بنشر اسم وصورة الجندي الذي قتل خلال اشتباكات جنين وهو “دافيد يهودا يتسحاك” من سكان بيت ايل، خدم في وحدة أيغوز”

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم ومدينة جنين بالضفة المحتلة، فيما خرجت مسيرة مركبات في نابلس ابتهاجا بانتصار جنين ومخيمها.

وقالت كتائب القسام إن الاحتلال خرج من جنين وهو يجر أذيال الخيبة والهزيمة، مضيفة: “ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع”.

وأضافت في بيان: “ستثبت الأيام أن قيادة العدو أخطأت التقدير وأن جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو”.

وتابع البيان: “مخيم جنين وثواره يعطون الدرس القاسي للمحتل من جديد بأن الزمن لن يعود للوراء وأن ما ينتظر العدو أدهى وأمر”.

من جهتها، قالت كتيبة جنين، إن المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين وعلى رأسها سرايا القدس سطرت أروع الملاحم وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات.