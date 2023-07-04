بيان عسكري صادر عن كتائب القسام

وطنا اليوم – قالت كتائب عز الدين القسام: فصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير

أصدرت كتائب عز الدين القسام، مساء الثلاثاء، بيانا، أعلنت فيه تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية لجيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.

وأكدت الكتائب في بيانها مواصلة الاشتباك مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة المخـيم، مشيرين إلى وقـوع إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال.

كما أكدت الكتائب أن فصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت للاحتلال.