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بن غفير يشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين : احملوا السلاح

منذ ساعة واحدة
بن غفير يشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين : احملوا السلاح

وطنا اليوم:دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، المستوطنين إلى حمل أسلحتهم في مواجهة الهجمات التي وصفها بـ “الإرهابية”.
وزار بن غفير مكان عملية الدهس والطعن التي نفذها الشهيد الفلسطيني عبد الوهاب الخلايلة من سكان الخليل، في مدينة تل أبيب.
وقال بن غفير موجهاً حديثه للمستوطنين: “لا تتخلوا عن السلاح، احملوا السلاح، السلاح الذي ينقذ الأرواح ، هذا هو أمر الساعة”.
وأشاد الوزير المتطرف، بالمستوطن الذي قام بتحييد منفذ العملية وقال إنه منع هجوماً أكبر.
وخلال ذلك قام إسرائيليون بمهاجمة بن غفير وطالبوه بالاستقالة والعودة لمنزله، فرد عليهم باتهامهم أنهم “يساريون”
الى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ردا على بعض التصريحات الدولية حول اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين: “إلى من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، نقول: الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، اجتاح مخيما للاجئين، اعتقل وقتل الأبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة”.
وأضاف رئيس الوزراء: “إن من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني”


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