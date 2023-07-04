توقعات بوصول 10 ملايين سائح أجنبي إلى أوزبكستان بحلول نهاية العام

وطنا اليوم:أعلن وزير الثقافة والسياحة الأوزبكي ، أوزودبك نزاربيكوف ، أنه بحلول نهاية العام ، سيصل 10 ملايين سائح أجنبي إلى البلاد ، وسيسافر 20 مليون من السكان المحليين. وذكر أن خدمات السياحة سيتم تصديرها بمبلغ 2 مليار دولار.

من المتوقع وصول 10 ملايين سائح أجنبي إلى أوزبكستان بحلول نهاية العام

في عام 2023 ، سيتم جذب 10 ملايين سائح أجنبي إلى أوزبكستان ، وسيتم تنظيم رحلات لـ 20 مليون من السكان المحليين. أعلن ذلك وزير الثقافة والسياحة الأوزبكستاني أوزودبك نزاربيكوف في المؤتمر الدولي “التراث الثقافي لأوزبكستان – أساس النهضة الجديدة” الذي نظم في إطار أسبوع مبادرات الشراكة الدولية تحت شعار “التنمية والابتكار والإصلاح”. التنوير في أوزبكستان الجديدة ” .

وبحسب الوزير فإنه نتيجة لذلك سيتحقق تصدير الخدمات السياحية بمبلغ 2 مليار دولار.

في الوقت نفسه ، سيتم اجتذاب 1.2 مليون سائح من تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش واليابان والهند ودول رابطة الدول المستقلة بحلول نهاية العام.

وأوضح الوزير أن 2.6 مليون سائح أجنبي زاروا البلاد في الفترة من يناير إلى مايو 2023 وصدروا خدمات سياحية بقيمة 833.5 مليون دولار أمريكي. تضاعف هذا المؤشر مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. في مايو 2023 ، زار 8 ملايين سائح محلي أوزبكستان كجزء من برنامج “Travel أوزبكستان”.

في اتجاه تنظيم الترويج السياحي في الخارج ستعمل قناة ، بي بي سي في المملكة المتحدة ، سي إن إن بالولايات المتحدة ، شركات التلفزيون العالمية في أوروبا يورونيوز ، منصات البث عبر الإنترنت الرئيسية لنتفليكس والولايات المتحدة أماديوس ، منصة السفر عبر الإنترنت Trip. com of China ، شركة السفر Holiday Factory في الإمارات العربية المتحدة ، Visa تم التوصل إلى اتفاقية مع إدارات Facilitation Services Global بشأن تعزيز الإمكانات السياحية.