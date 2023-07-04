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إسقاط طائرة للجيش السوداني بمواجهات في الخرطوم

منذ 3 ثواني
إسقاط طائرة للجيش السوداني بمواجهات في الخرطوم

وطنا اليوم:أسقطت طائرة حربية الثلاثاء في الخرطوم، إذ وقعت مواجهات واستهدفت نيران مدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 نيسان/ابريل.
وأكد مصدر في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو في تصريحات صحافية إسقاط طائرة للجيش السوداني.
وقالت “الدعم السريع” في بيان إنها أوقفت الطيار بعد هبوطه واتهمت كذلك الجيش السوداني الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان بارتكاب “مجازر بشعة” في الخرطوم.

مواجهات عنيفة
وأشار أحد سكان أم درمان (شمال الخرطوم) الثلاثاء إلى إن مواجهات عنيفة وقعت واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة.
وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون” الذي شنت قوات الدعم السريع هجوما عليه هذا الاسبوع.
وقال شاهد آخر إن الجيش السوداني “أطلق مقذوفات وقذائف المدفعية” على قواعد لقوات الدعم السريع في وسط وشمال العاصمة.
وبسبب المعارك، يعاني السودانيون منذ ما يزيد على شهرين ونصف من نقص في الغذاء والدواء ومن انقطاعات طويلة للمياه والكهرباء


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