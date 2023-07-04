تفاصيل عملية تل ابيب

وطنا اليوم – أفاد موقع /كودكود/ العبري: أن “المنفذ قام بعملية دهس عند مدخل فندق في “تل ابيب” ثم ترجل وقام بطعن بعض المصابين قبل أن تقوم شرطة الاحتلال بإطلاق النار عليه ما ادى لاستشهاده”.

وذكرت “نجمة داود الحمراء” بإصابة 6 مستوطنين جراء العملية بينهم أشخاص في حالة حرجة.

ووصف /التلفزيون الإسرائيلي/ العملية بـ”الصعبة وأن الخلفية لا تزال غير واضحة”، في حين أفادت شرطة الاحتلال بأن المنفذ فلسطيني من الضفة الغربية.

من جانبها قالت القناة /السابعة/ العبرية: إن “ستة مستوطنين أصيبوا بعملية دهس من سيارة في شارع (بنشاس روزين) شمالي تل ابيب، وأن عددا من الجرحى في حالة حرجة، وتقوم فرق الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية لها في مكان العملية”.

وتأتي عملية تل ابيب في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، والذي قتلت فيه قوات الاحتلال وطائراته 10 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصابت العشرات بينهم 20 في حالة حرجة.