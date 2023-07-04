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“حماس” و”الجهاد” تشيدان بعملية “تل أبيب”: رد أولي على جرائم الاحتلال بجنين

منذ 3 ساعات
“حماس” و”الجهاد” تشيدان بعملية “تل أبيب”: رد أولي على جرائم الاحتلال بجنين

وطنا اليوم – أكدت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اليوم الثلاثاء، أن “عملية تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في مخيم جنين”.

وقال الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، في بيان مقتضب، إن “هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين”، مشيداً بـ”أيدي المقاومين في مخيم جنين”.

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحركة “الجـهـاد”، خالد البطش، المقاومة المسلحة لتوجيه الضربات النوعية لقوات الاحتلال مستوطنيه في مختلف أرجاء الضفة والعمق الإسرائيلي، مشيداً بـ”عملية تل أبيب”.

وقال البطش: إن “الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من هذه الهجمة البربرية على جنين وسيخرج منها يجر أذناب الخزي والعار”.

وأضاف: أن “محاولات حكومة نتنياهو المتطرفة الهروب من أزمتها الداخلية و نقلها إلى شوارع مدينة ومخيم جنين لن تفلح، ولن يسهم هذا الاجتياح في خروج حكومة الاحتلال من مأزقها الداخلي، ولن تسهم هذه الحملة العسكرية المسعورة في كسر شوكة المقاومة”.

وأصيب 6 إسرائيليين؛ بينهم 3 حالات خطيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، في عملية مزدوجة نفذها فلسطيني بـ”تل أبيب”، وسط فلسطين المحتلة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه ويرتقي شهيدا.


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