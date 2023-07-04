البستنجي: قطع غيار السيارات الكهربائية الأرخص في السوق

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، الثلاثاء، إن السيارات الكهربائية حصلت على الحصة الأكبر من التخليص في المناطق الحرة، في النصف الأول من عام 2023.

وأضاف البستنجي، أنه جرى التخليص على 13860 سيارة كهربائية في النصف الأول من العام، ونحو 8 آلاف مركبة هايبرد، إضافة إلى 6300 مركبة بنزين.

وأوضح أن هناك نموا في الطلب على المركبات الكهربائية، ويليها الهايبرد، مرجعا السبب إلى أنها مركبات اقتصادية وتخفف على المواطنين.

وأشار البستنجي إلى أنه لا يوجد أي تخوف من الأردنيين بالنسبة لشراء المركبات الكهربائية.

وبحسب البستنجي، فإن ما نسبته 80 في المئة من السيارات الكهربائية في السوق الحرة هي صينية المنشأ.

“السيارات الموجودة في السوق الأردنية اليوم، تتمتع بمواصفات عالية جدا، ولا يوجد خوف من أي سيارة كهربائية، (…) معظم تجار قطاع السيارات استوردوا لها قطعا، ومراكز الصيانة تملك الأجهزة المناسبة لصيانة مركبات الكهرباء”، يضيف البستنجي.

وبيّن البستنجي، أن أرخص قطع غيار موجودة في الأسواق، هي قطع السيارات الكهربائية