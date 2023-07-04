بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تركيا ومصر ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء

منذ ساعة واحدة
تركيا ومصر ترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى السفراء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن القاهرة وأنقرة سترفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما لمستوى السفراء.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة.
هذا ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
يأتي التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 2013 بانقلاب عسكري.
والشهر الماضي، ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري عبّر لنظيره التركي المعين حديثاً هاكان فيدان عن تطلعه للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.
وذكر البيان أن الوزير التركي أكد لشكري أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقا لمصالح الشعبين المصري والتركي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:51

الصفدي يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

12:45

مَن هم الذين حالوا دون دمج منظومة القيَم في المناهج؟ إنهم هم مَن خرّبوا تلفريك عجلون!!

12:43

22 % من البالغين بالأردن يعانون من ارتفاع الضغط

12:38

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

12:22

الضريبة : متابعة المكلفين الذين لم يقدموا اقرارات الدخل خلال الفترة القانونية

11:56

العضايلة يحذر من التبعات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على جنين

11:38

برنامج الأغذية العالمي في الأردن يخفض قيم المساعدات للاجئين

11:28

وزير التربية: البدء بتصحيح امتحان التوجيهي أولا بأول

11:16

ضبط 1098 شخصاً في 593 قضية اتجار وترويج مخدرات الشهر الماضي

11:05

679 مليون دينار قيمة صادرات تجارة عمان خلال نصف عام 

10:40

وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعها

10:35

نكبة جديدة.. الاحتلال يجبر الأهالي على ترك منازلهم في جنين

وفيات

وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة اللهوفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني