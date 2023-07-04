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(كل ما طق الكوز بالجرة)..البداوة والعشائرية او العشيرة او القبيلة

منذ ساعتين
(كل ما طق الكوز بالجرة)..البداوة والعشائرية او العشيرة او القبيلة

 

عميد م صالح العبادي

كل ما طق الكوز بالجرة .. يصب جام الغضب والنقد واللوم وكيل الاتهامات على ( البداوة والعشائرية او العشيرة او القبيلة ) وان السبب في اي تعدي على الممتلكات العامة سببه العشيرة والقبلية وطبيعة البداوة ..
الحدث : مجموعة شباب يلبسون التي شيرت والبنطال الممزق والنظارات الشمسية يركبون احدى كابيتات التلفريك .. يقوموا بالرقص وتمزيق الكراسي وخلع البراغي .. ومن المحتمل ان جائوا من عمان الغربية او مركز المدن الرئيسية ، او حاضرين من اهلهم في العطلة الصيفية او أردنيين متأردنبن او من المحتمل ان يكونوا من المهاجرين او المهجرين الذين بعتبروا الوطن محطة ترانزيت لا اكثر ..
لا انكر ان هذا العمل ومن قام به يخلو قاموسه من القيم والاخلاق الحميدة والعادات والتقاليد الاجتماعية الفاعلة والرائعة التي تتحلى بها العشيرة والقبيلة والبداوة ، والمدنية والحضرية وحتى عند اهل الفرير والهاي لايف .. لانه بالاصل لا يمت الى اي قيم يتحلى بها اي نوع مجتمعي ..
هذه الحادثة وغيرها من الاعتداءات على الممتلكات العامة وحتى الخاصة ، هي نزعات فردية او جماعية ضيقة من فئة خارجة عن القيم والاخلاق لا هدف لها الا الحقد والكره لهذا الوطن ، وضغينة مدفونة اسبابها مؤطرة مسبقاً .. وملعوب عليها جيداً .. يتم تلحينها بزيادة نغمة جديدة كل مرة ..


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