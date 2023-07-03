البيت الأبيض: ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

وطنا اليوم:قال متحدث الاثنين، إن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات بطائرات مسيرة لمدينة جنين في إطار أحد أكبر العمليات بالضفة الغربية منذ 20 عاما.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض “اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب … ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين … والجماعات الإرهابية” على حد وصف المتحدث الأميركي.

استشهد 9 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 8 منهم في مخيم جنين؛ حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا يشمل توغلا وقصفا جويا بطائرات مسيّرة، هو الأوسع منذ نحو 20 عامًا.

تشن إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الاثنين؛ بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.