بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بتنسيق أردني – فلسطيني – مصري.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الثلاثاء

منذ ساعة واحدة
بتنسيق أردني – فلسطيني – مصري.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة غدا الثلاثاء، لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان على جنين، بطلب من دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر.
وصرح مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، “بأنه تم اليوم بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر، لبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.”
وأشار العكلوك إلى أن الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر اليوم على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:31

القيادة الفلسطينية تقرر وقف الاتصالات واللقاءات مع إسرائيل

20:24

احتجاجات فرنسا.. الخسائر 55 مليون يورو والشعب يؤيد الطوارئ

20:20

وفاة عشرينية بحادث دهس في المقابلين

19:58

متابعة لزيارة الملك للرصيفة.. العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات اللواء

19:51

دراسة: 25% من الاسر في اربد تعتمد على تشغيل الاطفال

19:31

اتفاق أردني سوري على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات

19:25

قوات الاحتلال تدمر شبكات الكهرباء والمياه في مخيم جنين

19:16

البيت الأبيض: ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

19:05

الحزب المدني الديمقراطي الاردني يدين عدوان الإحتلال على جنين ومخيّمها

19:02

الحكومة تدعو إلى ترشيد استهلاك الطاقة

18:10

منظمة لايف توزع اكثر من 50 اضحية في عيد الاضحى المبارك

18:02

د.الحوراني يرعى حفل مركز الارتباط العالمي في عمان الأهلية بإنجاز التصنيف

وفيات

وفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله