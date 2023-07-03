حلقة خاصة من برنامج “وسط البلد” من أكبر مجمع تجاري في مدينة العقبة “النافورة مول”

وطنا اليوم:بث برنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري حلقة خاصة من أكبر تجمع تجاري في مدينة العقبة “النافورة مول” استعرض خلالها مع عدد من المعنيين حول الاعداد الكبيرة التي أمت العقبة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتم خلال الحلقة استعراض المنتج الترفيهي والسياحي والتجاري الجديد الذي يضاف إلى مدينة العقبة من خلال افتتاح مجمع النافورة التابع للأسواق الحرة الأردنية والذي زاره عشرات آلاف خلال عطلة العيد.

برنامج “وسط البلد” نقل صورة من فرحة الناس خلال تسوقهم في واحد من أكبر التجمعات التجارية الخلابة، وتم نقل صورة حية مع المعنيين داخل المول وعدد كبير من تجار والمستثمرين فيه، وخاصة أن المول اجتذب عدد كبير من الأسماء التجارية العالمية المعروفة في كافة القطاعات .

وأيضا تحدث في الحلقة رئيس مجلس الاسواق الحرة الأردنية ايمن المفلح وعرض أهمية هذه التجربة والقيمة المضافة التي يضعها المول كمركز تجاري استثماري ترفيهي للمدينة.

داعياً المستثمرين للاستفادة من هذه الانطلاقة لاحدث مركز تجاري تسويقي للأسرة الأردنية العربية والزوار والسواح في العقبة.

وكشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال حديثها في البرنامج عن أهمية هذا المشروع إطار الاستثمارات الجديدة خصوصًا أن البيئة الاستثمارية في العقبة بيئة منافسة قادرة على استقطاب المستثمرين من كل مكان.

وعرضت خلال برنامج “وسط البلد” افاق العمل خلال الفترة القادمة لهذا المجمع في المرحلة التالية والتي ستتيح لمدينة العقبة والمستثمرين فيها والزوار قيمةً مضافة وفوائد كبيرة .

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إلى الجهود المبذولة الآن بإشراف سمو ولي العهد، لاطلاق جملة من المشاريع الجديدة لدعم الاستثمارات والحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة وعلى كافة الصعد.

مؤكداً على أهمية مجمع النافورة كنقطة تجارية سياحية استثمارية جديدة، يضاف إلى مدينة العقبة بواقع الخبرات والمنتجات رفيعة المستوى ذات الإضاءة الجديدة في المنطقة.