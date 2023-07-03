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اسعار النفط ترتفع مع تمديد السعودية لخفض الانتاج الطوعي

منذ 12 ثانية
اسعار النفط ترتفع مع تمديد السعودية لخفض الانتاج الطوعي

وطنا اليوم:تتجه اسعار النفط للصعود في تداولات اليوم الاثنين، بعد اعلان وزارة الطاقة السعودية تمديد تخفيض الانتاج حتى اغسطس/آب القادم، مع امكانية تمديد التخفيض بعد اغسطس، كما قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان الاثنين إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وقد صعدت اسعار النفط اكثر من 1% بعد الاعلان السعودي، ليسجل برميل خام برنت 76.3 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي 71.5 دولارا للبرميل.

يذكر ان انتاج اوبك بلس انخفض اسمياً مع بداية يوليو بمقدار 4.67 مليون برميل يومياً ، بعد التخفيض الطوعي الاضافي للسعودية بواقع مليون برميل من الانتاج اليومي، ليوازن المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة.
*عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة.


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