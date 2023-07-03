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اذهب إلى السعودية ولا تعد.. نصيحة رجل أعمال أمريكي تشعل مواقع التواصل

منذ ساعة واحدة
اذهب إلى السعودية ولا تعد.. نصيحة رجل أعمال أمريكي تشعل مواقع التواصل

وطنا اليوم:أثار مقطع مصور، ظهر فيه رجل أعمال أميركي بارز، كثيرا من الجدل بعدما شجع الراغبين في الثراء على الذهاب إلى السعودية، التي قال إنه سوف يظهر فيها “مليون ملياردير” بسبب أفق الاستثمار الكبير هناك.
وأظهر مقطع مصور لرجل الأعمال، دانيال بينيا، الملقب بـ”رجل الترليون دولار”، وهو يخاطب بعض الحضور قائلا: “إذا كنت تجيد اللغة العربية أو بإمكانك أن تتعلهما سريعا، فعليك بالتوجه فورا إلى المملكة العربية السعودية”.
ويضيف في المقطع الذي لا يعرف تاريخ تصويره: “لا تعد أبدا إلى وطنك، ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك، ولا تخبر أحدا أين أنت”.
ويتابع شارحا سبب هذا النصيحة، بقوله إن السعودية سوف تشهد ظهور “مليون ملياردير”.
وتعقيبا على تلك النصحية، قال الكاتب والإعلامي السعودي، جاسر الماضي، في تغريدة له: “أظن أنني سبق ان نصحت الشباب بذلك” في تغريدة سابقة.
وكان الجاسر قد قال في تلك التغريدة: ” مثلما كانت دبي والدوحة بالأمس شمعة الحراك الاقتصادي في عتمة الركود .. لذا نصيحتي للشباب (لاتجعل من الوظيفة منتهى طموحك) فميدان الأعمال الحرة تنتظر مليارديرات جُدد قد تكون أنت واحدا منهم لأن مارثون الانطلاقة نحوها قد بدأ للتو والباب سوف يبقى مفتوح للأبد”.
وأضاف: “إن كنت تعتقد أن رأس المال عقبة فهذا غير صحيح لأن البدايات ليست عبر رأس المال إنما من خلال (الخبرة) لذا فأنت بحاجة للانخراط في سوق العمل حتى بدون راتب للحصول على ماهو أهم من الراتب وهي (الخبرة) التي ترسم لك خارطة الطرق وتتشرب ثقافة السوق وتبني علاقات جيدة”.
من جانبه، وصف الكاتب السعودي، سلمان الأنصاري، تصريحات، بينيا، بـ”نصيحة المليار دولار”.
وبحسب موقع “مزمز” السعودي فإن بينيا يعد مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، وهي االطريقة التي يصفها بعض الخبراء بأنها ثورية لمساعدة في تقديم النصائح بشأن الاستثمار.
ونقل “مزمز” عن الموقع الرسمي لبينا أن الأخير لديه “أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم والأرباح مع الذين تدربوا عنده منذ العام 1993 مما جعله يعرف باسم رجل التريليون دولار”.
وذكر موقعه أنه وفي السنوات الأخيرة، ومنذ تقاعده”ألقى بينيا كلمات وأقام ورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات على جانبي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ بشأن تأسيس الأعمال”


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