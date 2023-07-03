الضمان : تقسيط المبالغ المترتبة يخفض الفائدة على المدينين

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إنه وبحسب قانون الضمان الاجتماعي ستترتب فوائد مالية على المنشآت التي تأخرت في تسديد الاشتراكات المترتبة عليها.

وأضاف القضاة عبر التلفزيون الأردني، أنه من الممكن تقسيط المبالغ المترتبة على المدينين بأقساط ميسرة لتخفيف الفائدة من 1 % شهريا إلى 5 % سنويا.

وأكد القضاة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي متعاونة مع المنشآت وتقدر الظرف الاقتصادي التي تمر به، موضحا أنها تدرس أوضاع المنشآت وتقديم التسهيلات الممكنة والمناسبة لأوضاعها.

ولفت إلى أن المؤسسة معنية بحماية حقوق المشتركين بقانون الضمان الاجتماعي، وحماية المنشأة من نفسها من خلال الإجراءات التصحيحية وتتضمن الحجز التحفظي على ممتلكات المنشأة وأرصدتها