فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف العملية العسكرية في جنين

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على الفلسطينيين في جنين ومخيمها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع.

وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورا، ودعت الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

واستشهد، فجر الاثنين، 3 فلسطينيين، وأصيب 28 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فصائل المقاومة

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.

وقالت في بيان لها صباح الاثنين: “إن الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وإن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم”.

ودعت الغرفة كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.

كما دعت الشعب الفلسطيني إلى تفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين.

حركة حماس

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن الدم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات، مبينًا أن الشعب ومقاومته في كافة أماكن وجوده يعرفون كيفية الرد على هذا العدوان.

ودعا هنية في بيان صحفي الاثنين، الفلسطينيين في كل أرجاء الضفة إلى الوقوف إلى جانب جنين والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، أن “العدوان الواسع على مدينة جنين لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كافة عما يجري من عدوان ضد جنين”.

وشدد قاسم، صباح الاثنين، على أن جنين أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه الاحتلال.

ونوه بأن الاحتلال لن يستطيع أن يحسم المعركة ضد المقاومة والشعب الذي سيواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

سرايا القدس

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وأن جنين ستبقى عنواناً للصمود.

وأضافت في بيان صحفي الاثنين، “أن جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات”.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

وشددت على أن المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين.

حركة فتح

وقالت حركة فتح، “إنّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيّم جنين؛ لن يثنينا عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، حتى انتزاع الحريّة والاستقلال”.

ونعت الحركة في بيان صحفي الاثنين، شهداء مخيّم جنين، وشهيد رام الله الشاب (محمد حسنين)، الذين ارتقوا بعد استهدافهم من جيش الاحتلال، مؤكدةً أنّ هذا العدوان يثبت بما لا يدع مجالًا للشك؛ وهن منظومة الاحتلال التي لم تجد سوى القصف التدميريّ، والاستخدام غير المتكافئ للقوّة، مبينة أنّ حكومة الاحتلال تحاول من خلال إراقة الدماء البحث عن مسارات تصعيديّة للحيلولة دون تفاقم أزماتها الداخليّة.

وحيّت الحركة صمود الفلسطينيين في جنين، وكافة المدن والقرى والمخيمات في مجابهة عدوان الاحتلال.