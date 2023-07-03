شهداء وجرحى بعدوان بري وجوي على جنين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح بينها 7 إصابات خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين في الضفة المحتلة.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية على مخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام مئات الجنود مدعومين بالآليات العسكرية والجرافات للمخيم، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال اعتقال حوالي 15 مطلوبا فلسطينيا حتى الآن، في إطار مداهمات للمنازل في جنين.

وأعلنت مجموعات المقاومة صد عدد من محاولات جيش الاحتلال للتقدم على أكثر من محور في مخيم جنين، مشيرة إلى أنها أعطبت عدة آليات عسكرية وجرافة تابعة للاحتلال خلال الاشتباكات المتواصلة منذ منتصف ليل الأحد- الاثنين.

وفي أعقاب عملية القصف الجوي لطائرات الاحتلال، اقتحمت قوات كبيرة ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

المقاومة تستنفر

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: “نخوض معركة الدفاع عن مخيم جنين موحدين كتفا بكتف، ولن يفلح العدو الصهيوني في كسر إرادتنا ومخيمنا، وسيخرج منه مذلولا مكسورا”.

بدورها، أصدرت الغرفة المشتركة للعمليات في قطاع غزة، بيانا، قالت فيه إنها في حالة استنفار وانعقاد دائم بعد العدوان على جنين.

وأضافت في بيان “المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. وندعو كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.”.

وحول خطوتها المقبلة، قالت الغرفة في بيانها “استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة”.

تجريف ووحشية

أظهرت مشاهد قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف شوارع جنين، في العملية التي أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أطلق عليها اسم “بيت وحديقة”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات منتظمة عن العملية.

وأضافت: الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال تستعد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه “إسرائيل”.

وقال وزير الحرب لدى الاحتلال يوآف غالانت؛ إن القوات الإسرائيلية عملت الساعات الماضية بجهد مركز ضد مراكز المقاومة الفلسطينية في جنين، مهددا بأن “أي شخص يؤذي مواطني إسرائيل سيدفع الثمن باهظا”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: “المنظومة الأمنية جاهزة للتعامل مع كل سيناريو”.

وتابع: “في نشاط مشترك للجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك”، تم استهداف مقر قيادة غرفة عمليات موحدة في مخيم جنين”.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن العدوان استهدف بنى تحتية ومقرات وغرف عمليات لفصائل المقاومة الفلسطينية، وصادر أسلحة وعبوات ناسفة.

وأفاد مسؤول أمني لقناة كان الإسرائيلية، بأن العدوان على جنين ليس عملية واسعة النطاق، لكنها عملية عسكرية يمكن أن تستمر 24 أو 36 أو 48 ساعة، مضيفا: نحن لسنا في أيام تشبه السور الواقي، لكن الفكرة هي استهداف النشطاء والبنية التحتية.

‏وقال مسؤول أمني لإذاعة جيش الاحتلال؛ إن استمرار العملية العسكرية في جنين، يعتمد على قدرة قوات الاحتلال على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه: “هذه عملية واسعة النطاق صادق عليها رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ حوالي أسبوع ونصف، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش”