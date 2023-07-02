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السويد تدين حرق المصحف.. وتعتبره عملا معاديا للإسلام

منذ 3 دقائق
السويد تدين حرق المصحف.. وتعتبره عملا معاديا للإسلام

وطنا اليوم:أكّدت الحكومة السويدية الأحد، إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملاً “معادياً للإسلام” في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة، وبعد احتجاجات شعبية ورسمية إسلامية.
وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان، إنّ “الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. مشددة إدانتها لهذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية” مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محمي دستورياً في السويد.


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