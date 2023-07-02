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تصاريح وهمية وحملات حج مزورة …. هذا الاجراء الذي ستقوم به السعودية ضد هؤلاء

منذ 3 ساعات
تصاريح وهمية وحملات حج مزورة …. هذا الاجراء الذي ستقوم به السعودية ضد هؤلاء

 

وطنا اليوم – اعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج في السعودية الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الجهات الأمنية ضبطت (17615) شخصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و(105) حملات حجٍ وهمية في مختلف مناطق السعودية والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (202695) شخصًا، وإعادة (128999) مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على (33) ناقلًا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأكد الفريق البسامي أن قوات أمن الحج نفذت الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم


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