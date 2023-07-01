بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

غباين: صمت حكومي عن استخدام الحليب المجفف في مصانع للألبان

منذ ساعة واحدة
غباين: صمت حكومي عن استخدام الحليب المجفف في مصانع للألبان

وطنا اليوم-استهجن رئيس جمعية مربي الأبقار، الدكتور علي غباين، صمت الجهات الرسمية والرقابية على استخدام حليب بودرة في صناعة الألبان والأجبان

وأضاف غباين أن القطاع أصبح يعاني من تلك الظاهرة، وذلك نتيجة عزوف بعض المصانع عن استلام الحليب الطازج بسبب استخدامها حليب البودرة الذي يُمنع استخدامه في صناعة الألبان والأجبان حسب القانون، مؤكدا أن النوعيات التي تستخدم من النوعيات الرديئة وتؤثر على صحة الانسان

وطالب غباين  المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تنفيذ القانون، وسحب عيّنات من المنتجات التي تنتشر بالأسواق، وفحص نسبة الحليب البودرة بها، كما طالب وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق القانون على تلك الشركات والمصانع

وقال غباين إن بعض الشركات تقوم بإعلان عروض على أصناف الألبان، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات تضغط على المزارعين لتخفيض سعر الكيلو من (55) قرشا لليتر إلى (47) قرشا، وهناك مصانع فرضت السعر على أرض الواقع

وختم غباين حديثه بالقول إن القطاع على وشك الانهيار، وإن الوضع كارثي ويجب على الجهات الرقابية القيام بدورها، واجراء جولات تفتيشية على استخدام حليب البودرة في منتجات الألبان والأجبان.

المصدر: جو 24


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:04

الأب حدّاد: نستنكر حرق نُسخةٍ من القرآن الكَريم

15:53

تأثر قطاع السياحة الفرنسي بسبب احداث الشغب الأخيرة التي رافقت مقتل شاب على يد شرطي

15:41

49.2 مليار دينار المبالغ المدفوعة عبر “آي فواتيركم” منذ عام 2105

14:27

الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو جرى تداوله،٠حول سائق حاول الفرار من رجال الأمن واحدهم متشبث بالمركبة

12:19

أسرار الثورة العباسية.. من أسقط دولة الأمويين؟

11:51

طبيب أردني يجري عمليات جراحية معقدة باستخدام الروبوت لأول مرة في بريطانيا

10:48

الدعجة يزيح الستارة عن لوحة المركز الأردني لعلم الدراسات الصينية

10:27

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

10:23

اجواء صيفية في المرتفعات وحرارة مرتفعة نسبيا في باقي المناطق

09:42

“ثقافة المطلق” لـ وليد عبد الحي

09:28

جرائم هزت الاردن بأيام العيد

09:16

أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة شاركوا هذا العام في موسم الحج

وفيات

وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة اللهوفيات الأربعاء 28-6-2023شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-6-2023