غباين: صمت حكومي عن استخدام الحليب المجفف في مصانع للألبان

وطنا اليوم-استهجن رئيس جمعية مربي الأبقار، الدكتور علي غباين، صمت الجهات الرسمية والرقابية على استخدام حليب بودرة في صناعة الألبان والأجبان

وأضاف غباين أن القطاع أصبح يعاني من تلك الظاهرة، وذلك نتيجة عزوف بعض المصانع عن استلام الحليب الطازج بسبب استخدامها حليب البودرة الذي يُمنع استخدامه في صناعة الألبان والأجبان حسب القانون، مؤكدا أن النوعيات التي تستخدم من النوعيات الرديئة وتؤثر على صحة الانسان

وطالب غباين المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تنفيذ القانون، وسحب عيّنات من المنتجات التي تنتشر بالأسواق، وفحص نسبة الحليب البودرة بها، كما طالب وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق القانون على تلك الشركات والمصانع

وقال غباين إن بعض الشركات تقوم بإعلان عروض على أصناف الألبان، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات تضغط على المزارعين لتخفيض سعر الكيلو من (55) قرشا لليتر إلى (47) قرشا، وهناك مصانع فرضت السعر على أرض الواقع

وختم غباين حديثه بالقول إن القطاع على وشك الانهيار، وإن الوضع كارثي ويجب على الجهات الرقابية القيام بدورها، واجراء جولات تفتيشية على استخدام حليب البودرة في منتجات الألبان والأجبان.

المصدر: جو 24