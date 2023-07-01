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جرائم هزت الاردن بأيام العيد

منذ 3 ساعات
جرائم هزت الاردن بأيام العيد

وطنا اليوم – لم يمر العيد في الأردن على كافة الأسر  بالفرح والسرور والبهجة، حيث سجلت المحافظات الأردنية حوادث وجرائم هزت المجتمع لبشاعتها.

رجل يقتل زوجته

ففي الحادثة الأولى، قتلت سيدة جراء طعنها بأداة حادة (سكين) في منطقة الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء شمالي العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن السيدة أسعفت إلى مستشفى الزرقاء، وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما تم إلقاء القبض على الزوج من قبل الأجهزة الأمنية، والتي شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

سيدة تقتل أختها

وفي الحادثة الثانية، أقدمت سيدة على قتل أختها وهي من جنسية عربية بواسطة أداة حادة في منطقة سحاب بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى التوتنجي والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة وبوشرت التحقيقات.

عشريني ينهي حياته

وفي منطقة الجيزة جنوبي عمان، أقدم شاب عشريني يوم الأربعاء، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل فوق عمود كهرباء ضغط عالٍ، وفق مصدر أمني لـ”العربية.نت”.

وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة حضرت إلى الموقع وعملت على إنزال الجثة وتحويلها إلى المستشفى.

وفاة شاب غرقا

كما توفي شاب يبلغ من العمر 27 عاما إثر غرقه في بركة زراعية في لواء البادية الشمالية بمحافظة المفرق.

وقال مصدر طبي إن الشاب أسعف إلى مستشفى البادية الشمالية لكنه وصل متوفى، فيما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي شرعت في التحقيق بملابسات الحادثة.

أب يقتل ابنه

وقبل العيد بيوم أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على طعن ابنه الحدث 12 عاماً أثناء وجودهما داخل المنزل في منطقة أبو نصير في العاصمة عمّان، وما لبث أن فارق الحياة، فيما جرى ضبط الأب وبوشرت التحقيقات معه.


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