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السديس يعلن نجاح الحج لهذا العام

منذ 3 ساعات
السديس يعلن نجاح الحج لهذا العام

 

وطنا اليوم – اعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأشار بأن نجاح الخطة جاء تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وها هم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الإمكانات البشرية والآلية التي خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلاً العلي القدير أن يبارك في الجهود وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجيج حجهم.


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