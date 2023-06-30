السديس يعلن نجاح الحج لهذا العام

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلاً العلي القدير أن يبارك في الجهود وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجيج حجهم.