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حقائق عن السويد ..

منذ ساعتين
حقائق عن السويد ..

د هايل ودعان الدعجة

– حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف يصبح ثاني اكبر حزب في السويد بعد حصوله على اكثر من ٢٠٪؜ من اصوات الناخبين .
– السلطات السويدية تخطف الاطفال المسلمين بحجة الخوف على مستقبلهم ، وتقوم باعطائهم الى مثليين واسر غير مسلمة . وتنظيم حملة للحد من هذه الظاهرة ترفع شعار ( اوقفوا خطف الاطفال ) .
– ٥٥٪؜ نسبة المواليد في السويد خارج اطار العلاقة الزوجية ، ادى الى خلط الانساب ، وتسجيل مواليد باسماء ازواج ليسوا ابائهم .
– السويد تشهد اعلى نسبة انتحار في العالم ، خاصة في فئة الشباب .
– جرائم القتل في السويد في اعلى مستوى مذ ٢٠ عاما ، وهي اعلى من المتوسط الاوروبي بضعفين ونصف .
– السويد تتحول الى بؤرة ساخنة وتسجل رقما قياسيا دمويا بجرائم القتل بالاسلحة النارية ، لتحتل بذلك المرتبة الاولى اوروبيا .
– تزايد حالات الشعور بالقلق وعدم الامان في السويد بسبب زيادة معدل الجريمة ، لدرجة الخوف من الخروج من المنزل بعد الساعة الثامنة مساء .
– مخاوف متزايدة بشأن العنف ضد المرأة في السويد والخروج بمفردها .
– السويد تتحول الى ساحة حرب غير مسبوقة بين العصابات المسلحة ومافيات المخدرات .
– السويد منطقة جذب للجريمة المنظمة وغسيل الاموال والمخدرات .
– تجنيد الاطفال دون سن التاسعة في عصابات الاتجار بالمخدرات في السويد ، وتزايد حالات القلق من احتمالية انجذاب الاطفال الى عالم الجريمة .
– انتشار ظاهرة وضع جهاز انذار السرقة في البيوت في السويد .


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