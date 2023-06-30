حالة ولادة اثناء موسم الحج

وأكدت “الصحة” أنه تم استقبال المريضة من طوارئ المستشفى عن طريق الإسعاف، وهي حامل في الأسبوع ٣٩، حيث كانت تعاني من آلام الطلق ما قبل الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، وتم نقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت بحمد الله الولادة الطبيعية، وهي تتمع بصحة جيدة ولله الحمد.