من جهتها علقت الشيخة القطرية على تغريدة المتحدث الأوروبي قائلة: “الجميع يعلم أن ما تم كان بموافقة الحكومة السويدية! بحسب ادعائك أن التصرف كان فردي، ولكن هذا التصرف تكرر عدة مرات، ولم نرَ أي تحرك رادع من قبل الاتحاد الأوروبي! إذا كان من المجحف الحكم على الأوروبيين بسبب تصرف شخص واحد، إذن لماذا تحكمون على المسلمين بالإرهاب بسبب تصرف فرد واحد؟!”.