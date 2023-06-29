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الموساد يزعم اختطاف قائد خلية من داخل الأراضي الإيرانية

منذ ساعة واحدة
الموساد يزعم اختطاف قائد خلية من داخل الأراضي الإيرانية

وطنا اليوم:زعم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، الخميس، أنه تمكن من تنفيذ عملية سرية خاصة داخل الأراضي الإيرانية، استطاع من خلالها اختطاف قائد خلية أرسلت إلى قبرص لمهاجمة إسرائيليين.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن قائد الخلية يدعى يوسف شهبازي عباس عليلو، مشيرة إلى أن مهمة خليته كانت مهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح في أيار/ مايو الماضي، بأن “إسرائيل ستفاجئ إيران، سوف نفاجئ كل أعدائنا”، بحسب قوله
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الأحد الماضي إن السلطات في قبرص أحبطت هجوما للحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في الجزيرة.
وقالت قناة “كان” -التابعة لهيئة البث العامة الإسرائيلية- إن خلية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خططت لمهاجمة أهداف إسرائيلية ومدنيين يهود في قبرص.
وأضافت القناة أن السلطات القبرصية أحبطت الهجوم بالتعاون مع المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

نفي إيراني
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر قبرصية قولها إن أجهزة المخابرات في الجزيرة كانت تتابع تحركات الخلية في الأشهر الأخيرة قبل اعتقال أعضائها، من دون أن توضح عددهم أو تحدد الأهداف التي خططوا لمهاجمتها.
وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات راقبت عن كثب المشتبه به الرئيسي الذي تم رصده، مما ساعد في منع الهجوم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه تمكن من الفرار ولكن تم العثور على المعدات التي كان سيستخدمها لتنفيذ الهجوم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتقلت السلطات القبرصية مواطنا أذربيجانيا يحمل جواز سفر روسيّا قالت إنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني وخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات اغتيال تستهدف رجال أعمال إسرائيليين.
لكن السفارة الإيرانية في قبرص نفت حينذاك الاتهامات الموجهة لبلادها بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين بالجزيرة


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