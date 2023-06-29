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الشبول يتفقد الخدمات الصحية بمحافظات الوسط

منذ ساعتين
الشبول يتفقد الخدمات الصحية بمحافظات الوسط

وطنا اليوم:تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول اليوم الخميس، واقع الخدمات الصحية المقدمة في عدد من المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة العيد بمحافظات الزرقاء وعمّان والبلقاء.
وقال الشبول، إن الجولات والزيارات تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية دأبت طواقم من وزارة الصحة على تنفيذها للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في أيام العمل والعطل الرسمية بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمة الصحية فيها والوقوف على احتياجات هذه المستشفيات والمراكز الصحية اللازمة لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمرضى والمراجعين.
وشملت الزيارات الميدانية اليوم في محافظات الوسط، مركز صحي الرشيد، مركز صحي الأمير حمزة، الزرقاء الجديدة، وادي الحجر، المختبر المركزي في الزرقاء، مديرية صحة الزرقاء، مركز صحي ماركا، النصر، عمان الشامل، مديرية صحة العاصمة، صويلح، وادي السير، الفحيص، مركز صحي عين الباشا، وإسعاف وطوارئ مستشفى الأمير حسين، أبو نصير ومديرية صحة البلقاء.
وجال الشبول في أقسام هذه المراكز واستمع لمطالب المرضى والمراجعين والمجتمع المحلي، كما استمع الى احتياجات الكوادر الطبية والفنية العاملة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مثمنا جهود الكوادر الصحية في تقديم الخدمات المثلى للمراجعين


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