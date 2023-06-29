المطر لم يطفئ حرائق غابات كندا.. وتهديد الضباب الدخاني يتصاعد

وطنا اليوم:قال مسؤولون، الأربعاء، إن حرائق الغابات الكندية سترسل هواء محملا بالدخان يزداد سوءا في مناطق متفرقة من البلاد والولايات المتحدة المجاورة خلال الأيام المقبلة بعد أن سقطت الأمطار الغزيرة الأخيرة في كيبيك بعيدا عن الأماكن التي تشتعل فيها الحرائق.

وأدى الدخان المتصاعد من حرائق الغابات إلى أجواء ضبابية على مساحات واسعة من كندا والولايات المتحدة، واندفع إلى جنوب إلينوي وإنديانا وأوهايو، وانتقل إلى أجزاء من ولاية فرجينيا الغربية.

ويقول مسؤولون كنديون إنه أسوأ موسم حرائق غابات تشهده البلاد على الإطلاق، ويتوقعون أن تظل جودة الهواء مصدر قلق خلال الصيف، طالما استمرت الحرائق.

وأوضح مسؤولو مكافحة الحرائق والبيئة أن الأمر بدأ في وقت مبكر على أرض أكثر جفافا من المعتاد وتسارع بسرعة كبيرة، ما أدى إلى استنفاد موارد مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد.

وقال ستيفن فليسفيدير، خبير الأرصاد الجوية الكندي المعني بالبيئة والتغير المناخي، إن الدخان سينجرف عبر كيبيك وأونتاريو خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتدهور جودة الهواء نتيجة لذلك.

وتابع فليسفيدير: “طالما أن الحرائق مشتعلة والدخان في الغلاف الجوي، فسيكون ذلك مصدر قلق ليس للكنديين فحسب، بل للأميركيين أيضا”.

وأضاف فليسفيدير أن السماء الضبابية والدخانية ستستمر ما لم توفر الأمطار المساعدة الكافية لرجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق. وذكر أنه: “من المهم ملاحظة أنه لم يتم تلقي أعلى كميات من الأمطار في تلك المناطق التي تكون فيها حرائق الغابات الأكثر نشاطا”.

واستيقظت منطقة ديترويت، الأربعاء، على بعض من أسوأ حالات جودة الهواء في الولايات المتحدة، حيث استقر الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا فوق معظم منطقة البحيرات العظمى وانتشر الضباب غير الصحي جنوبا، حتى ميزوري وكنتاكي.

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة ناسا عن وصول الدخان الناجم عن حرائق الغابات في شمال كيبيك إلى أوروبا. وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن صور الأقمار الصناعية الصادرة، الاثنين، أظهرت دخانا يمتد عبر شمال المحيط الأطلسي إلى شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا وأجزاء أخرى من أوروبا الغربية.

وهناك 490 حريقا مشتعلا على مستوى كندا، منها 255 حريقا خارج عن السيطرة. وأعلنت وكالة مكافحة حرائق الغابات في كيبيك عن 110 حرائق نشطة.

وقد تجاوزت كندا بالفعل الرقم القياسي للمنطقة المحروقة. تقريبا كل مقاطعة في كندا تشتعل فيها الحرائق. احترقت مساحة قياسية تبلغ 80 ألف كيلومتر مربع من كندا، وهي مساحة تقارب مساحة ساوث كارولينا، وفقا للحكومة الكندية.

وقال فليسفيدير: “كان هذا الموسم غير مسبوق”.

واقترح كبير المسؤولين الطبيين في أونتاريو، الدكتور كيران مور، على الناس أن يعتادوا على فحص جودة الهواء يوميا هذا الصيف