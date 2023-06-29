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بأشد العبارات.. الجامعة العربية تدين إحراق القرآن في السويد

منذ 4 ساعات
بأشد العبارات.. الجامعة العربية تدين إحراق القرآن في السويد

وطنا اليوم:استفاقت جامعة الدول العربية، من سباتها الطويل، وأدانت بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكدا أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط ندد كذلك بتساهل السُلطات مع هذا الفعل الشنيع، برغم إدراك الجميع لما يُسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، مُحملا حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء


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