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بينها المغرب .. دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى الخميس

منذ 5 ساعات
بينها المغرب .. دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى الخميس

وطنا اليوم:احتفل المسلمون في معظم الدول العربية والإسلامية ودول العالم، الأربعاء، بعيد الأضحى المبارك، باستثناء بعض الدول.
وكانت دولة عربية ودول إسلامية، تعذر رؤية هلال ذو الحجة فيها، خلافا لرؤية السعودية، ليبدأ الشهر فيها يوم الثلاثاء الماضي.
ومن بين الدول التي احتفلت بعيد الأضحى: المغرب، ماليزيا وبروناي وأندونيسيا، الهند، سيريلانكا، نيبال، بنغلاديش.
ويعود سبب التباين والاختلاف في تحديد أول يوم عيد الأضحى المبارك، إلى اعتماد بعض البلدان الرؤية بالعين المجردة للهلال، فيما تعتمد دول كثيرة الحساب الفلكي، في حين تزاوج بعض الدول بين الرؤية والحساب.


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