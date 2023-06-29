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المغرب يستدعي سفيره لدى السويد إلى أجل غير مسمى

منذ 6 ساعات
المغرب يستدعي سفيره لدى السويد إلى أجل غير مسمى

وطنا اليوم:اعتبرت الحكومة المغربية أن سماح الحكومة السويدية، مرة أخرى، لتنظيم مظاهرة تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم عمل عدائي غير مسؤول.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في بيان صحافي وزعته السفارة المغربية بعمان ان هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى.
وأضافت مهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم.
وزادت انه في مواجهة هذه الاستفزازات المتكررة، التي ارتكبت تحت أنظار ورضا الحكومة السويدية، تم استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط، اليوم، إلى وزارة الشؤون الخارجية. وخلال هذا الاستدعاء، تم التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول.
كما تم استدعاء السفير المغربي بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى


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