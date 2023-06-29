الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة

وطنا اليوم:واصل حجاج بيت الله الحرام، صباح الخميس، رمي الجمرات، في أول أيام التشريق.

وبدأ الحجاج بعد فجر الخميس، بالتوجه إلى منى لرمي الجمرات ابتداء من الجمرة الصغرى ثم الوسطى، وانتهاء بالكبرى.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن عملية نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة من وإلى منى بعد رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، تمت بنجاح ودون تسجيل أي حوادث تذكر.

وحث الشلهوب جميع الحجاج على عدم حمل أمتعتهم خلال التنقل، تحسبا لاحتمالية حدوث أي حوادث تدافع.

بدوره، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، عن نجاح خطة استقبال الحجاج في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار السديس إلى أنه “تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم إلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية كافة”.

ابن سلمان يستقبل كبار الشخصيات

في سياق متصل، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن والده الملك سلمان، كبار الشخصيات من الأمراء، والقادة العسكريين، وعلماء الدين، وذلك في قصر منى بمكة المكرمة.

كما حضر الاستقبال شخصيات خليجية، وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها “من كبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال ابن سلمان مخاطبا الضيوف: “ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا”.

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟

أيام التشريق التي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى حتى اليوم الرابع، سميت بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون (يقددون) فيها لحوم الهدي والأضاحي.

وكانت اللحوم سابقا تقطع لأجزاء صغيرة، ويتم وضعها في الشمس لتجفيفها، وفي هذه الحالة يصبح اسمها اللحم القديد، ويمنع ذلك تعفن اللحم وفساده حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم.

يشار إلى أن غدا الجمعة وهو ثاني أيام التشريق، سيشهد بدء عودة الحجاج إلى بلدانهم، إذ يكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

فيما يواصل الحجاج الآخرون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق (رابع أيام عيد الأضحى المبارك)

وأعلنت الهيئة السعودية العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ 1845045 حاجا، منهم 1660915 حاجّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد الحجاج من داخل السعودية 184130 حاجا.

وبيَّنت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969694 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875351 حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج السعودية أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346214 بنسبة 21 %، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1056317 بنسبة 63.5%، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 221863 بنسبة 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة لدي السعودية 36521 بنسبة 2.1%.

أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج السعودية؛ فقد وصل 1593271 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60813 حاجا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6831 حاجًّا