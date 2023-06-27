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نائب : إقرار مشروعي قانوني السير والجرائم الإلكترونية بالاستثنائية

منذ 3 ثواني
نائب : إقرار مشروعي قانوني السير والجرائم الإلكترونية بالاستثنائية

وطنا اليوم:قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الخلايلة، الثلاثاء، إنّ الدورة الاستثنائية جاءت لإقرار مشاريع قوانين مهمة، منها “مشروع قانون معدل لقانون السير، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية”.
وأشار الخلايلة إلى أن موضوع السير والخسائر المادية والبشرية هائلة جدا، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تعديل على هذا قانون السير.
وأضاف الخلايلة أنه يوجد ايضا قوانين مهمة خلال الدورة منها “مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نتحدث عن حزمة إصلاح سياسي واقتصادي وإداري بشكل عام، وجلالة الملك عبدالله الثاني دائما يتحدث عنها، لذلك فإن الشراكة بين القطاعين أصبحت الحل الرئيسي، ويجب الخروج بحلول اقتصادية من خلال الشركة بين القطاعين العام والخاص.
صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد 16 تموز سنة 2023 ميلادية


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