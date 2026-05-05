بيان صادر عن حزب عزم.

وطنا اليوم:يُعرب حزب عزم عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها أمين عام الحزب، سعادة السيد زيد نفاع، وما يقدمه من عمل دؤوب في سبيل تعزيز مسيرة الحزب وترسيخ حضوره الوطني والسياسي.

وفي هذا السياق، تعلن قيادات الحزب أنها ستعقد اجتماعا اليوم في تمام الساعة السادسة مساءاً، للتأكيد رسميا على التزامها بالعمل بما يضمن استمرارية العمل الحزبي وتعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطن.

ويؤكد حزب عزم التزامه الثابت بمبادئه ورؤيته الوطنية، واستمراره في العمل بروح الفريق الواحد، وبما يلبي تطلعات أعضائه وجمهوره، ويسهم في دعم رؤية سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بانجاح مسيرة الإصلاح والتحديث السياسي