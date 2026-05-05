وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة في إربد

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون، الثلاثاء، إثر حادث تدهور مركبة وقع بعد جسر النعيمة باتجاه مدينة إربد.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تعاملت مع الحادث فور وقوعه، حيث تم إخلاء الوفاة من الموقع، فيما جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعت إدارة الدوريات السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، والالتزام بتعليمات رجال الدوريات المتواجدين في الموقع، مشيرة إلى وجود إعاقة مرورية على المسرب الأيسر باتجاه إربد نتيجة الحادث