الملك يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات ويدين تجدد الاعتداءات الإيرانية

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها.

وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم، واحترام سيادة الدول العربية وأمنها.