بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

توقيف مسؤول إداري في مؤسسة حكومية بقضية تعاط واتجار مخدرات

ساعتين ago
توقيف مسؤول إداري في مؤسسة حكومية بقضية تعاط واتجار مخدرات

وطنا اليوم:نفذت الأجهزة المختصة صباح الاثنين مداهمة داخل أحد مكاتب مؤسسة حكومية “كبرى” في العاصمة عمان، أسفرت عن توقيف مسؤول يشغل موقعاً إدارياً بارزاً، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاطي والاتجار بمواد مخدرة.
وكشفت التفاصيل أن العملية جاءت في سياق متابعة معلومات وتحقيقات سابقة، لافتاً إلى أن القضية تتقاطع مع ملفات أخرى يجري التحقيق فيها وتتعلق بشبهات فساد داخل المؤسسة.
وبينت أن عدداً من الموظفين خضعوا في وقت سابق لإجراءات قانونية ضمن قضايا مرتبطة بمكافحة الفساد، حيث تم تحويل العشرات منهم إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار التحقيقات واحتمال توسعها لتشمل أسماء ومواقع إدارية إضافية.
وأضافت أن الجهات المعنية تواصل عملها بسرية تامة، مع توقعات بكشف مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات العامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

ابن حتوتة يكشف تفاصيل السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في الأطلسي

16:49

المومني: قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم

16:46

القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

16:43

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة “ملهمة التغيير”

16:17

وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين

16:09

عون: حان الوقت لتسلم الجيش مهامه ومستمرون بمساعي إنهاء الحرب

16:03

واشنطن : نسيطر على مضيق هرمز وعودة القتال ضد إيران بيد ترامب

15:52

مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

15:48

تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب أحد الإعلاميين

15:38

رشوة داخل أعرق المعابد.. سقوط حارس الكرنك بعد فيديو صدم المصريين

15:35

المستوزرون… حين يختزل الوطن بالمنصب..!

15:31

لتشديد الحصار على إيران.. حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026