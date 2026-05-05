توقيف مسؤول إداري في مؤسسة حكومية بقضية تعاط واتجار مخدرات

وطنا اليوم:نفذت الأجهزة المختصة صباح الاثنين مداهمة داخل أحد مكاتب مؤسسة حكومية “كبرى” في العاصمة عمان، أسفرت عن توقيف مسؤول يشغل موقعاً إدارياً بارزاً، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاطي والاتجار بمواد مخدرة.

وكشفت التفاصيل أن العملية جاءت في سياق متابعة معلومات وتحقيقات سابقة، لافتاً إلى أن القضية تتقاطع مع ملفات أخرى يجري التحقيق فيها وتتعلق بشبهات فساد داخل المؤسسة.

وبينت أن عدداً من الموظفين خضعوا في وقت سابق لإجراءات قانونية ضمن قضايا مرتبطة بمكافحة الفساد، حيث تم تحويل العشرات منهم إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار التحقيقات واحتمال توسعها لتشمل أسماء ومواقع إدارية إضافية.

وأضافت أن الجهات المعنية تواصل عملها بسرية تامة، مع توقعات بكشف مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات العامة