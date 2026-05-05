الأردن يبدأ رسميا حجب المواقع الإباحية كافة حماية للقيم والمجتمع

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى صون النسيج الاجتماعي وحماية الأجيال الناشئة، بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، بالتعاون مع كافة مزودي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات، تنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية.

حجب تلقائي وشامل لكافة الشبكات

وصرحت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب أن الهيئة خاطبت رسميا شركات الاتصالات للبدء الفوري بتطبيق منظومة حجب متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور تقنية:

تفعيل أنظمة الفلترة: استخدام تقنيات حديثة لتصنيف وحجب العناوين (IPs) والنطاقات (Domains) التي تبث محتوى إباحيا بشكل تلقائي.

شمولية القرار: لا يقتصر الحجب على تقنيات “الفايبر” أو (ADSL) فحسب، بل يشمل كافة حزم الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

المتابعة الدورية: التحديث المستمر لقوائم الحجب لمواجهة المواقع الجديدة التي تنشط يوميا للتفاف على أنظمة الرقابة.

دوافع القرار: بين حماية القيم والأمن السيبراني

من جهتهم، أكد خبراء تربويون أن هذه الخطوة استجابة لمطالب شعبية ملحة، مشيرين إلى أهميتها في مجالين:

الحماية من الاستغلال: تقليل فرص تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق، والحد من مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الشبكة.

تعزيز الأمن الرقمي: تعد هذه المواقع مصدرا رئيسيا للبرمجيات الخبيثة وفيروسات الفدية التي تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين واختراق خصوصياتهم.

ترحيب شعبي ومجتمعي

لاقى القرار صدى إيجابيا واسعا لدى أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني، الذين اعتبروا تنظيم الفضاء الرقمي جزءا لا يتجزأ من حماية الأمن الوطني.

ودعت الهيئة المواطنين إلى المساهمة الفاعلة من خلال الإبلاغ عن أي مواقع قد تتسرب من أنظمة الفلترة لضمان إحكام السيطرة على المحتوى الضار.