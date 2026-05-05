بتوجيهاتٍ ملكيّةٍ سامية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (14) طفلًا من قطاع غزّة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:استقبل مستشفى الجامعة الأردنيّة، (14) طفلًا يُعانون من أمراض في القلب والكلى والمسالك البوليّة والعظام والجهاز الهضمي لتقديم الرعاية الطبيّة المتخصّصة لهم، في إطار الجهود الإنسانيّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.
وجاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيثُ أجلت القوات المسلحة الأردنية، أمس الاثنين، الدفعة السابعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، والتي ضمّت عددهم (42) طفلاً، و(75) مرافقًا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنيّة لمتابعة العلاج.
وأوضح المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ استقبال الأطفال يجسّد الالتزام العمليّ بالتوجيهات الملكيّة السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في قطاع غزة، مُبيّنًا أنّ المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبيّة والبشريّة في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحيّة متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.
وأضاف أنّ الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يُواصل جهوده الإنسانيّة والطبيّة في استقبال وعلاج الأطفال والجرحى القادمين من قطاع غزة، مُشيرًا إلى أنّ المستشفى مُستمر في تقديم الرعاية الصحيّة اللازمة ومتابعة الحالات الطبيّة بدقة؛ بما يضمن استكمال العلاج وتحقيق أفضل فرص الشفاء.


