بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

الفنان محمود الخياط يعود للساحة الفنية باغنية ” عيونك رحلة أيامي “

3 ساعات ago
الفنان محمود الخياط يعود للساحة الفنية باغنية ” عيونك رحلة أيامي “

وطنا اليوم:اطلق الفنان محمود الخياط احدث اعماله الغنائية باللهجة اللبنانية تحت عنوان ” عيونك رحلة أيامي” من كلمات الشاعر اللبناني احمد ماضي ومن ألحان يحيى الحسن ، وتوزيع حسن العموش ، وياتي طرح العمل الجديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ، مؤكدا أن عودته الحالية استكمال لمسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن علاقته بالجمهور لا تزال قوية،فيما تولى إخراج العمل Ray Hage، ضمن تعاون فني قدّم تجربة موسيقية متكاملة تجمع بين الإحساس والصورة .
“عيونك رحلة أيامي ” تحمل طابعًا رومانسيًا بإحساس هادئ وكلمات معبّرة …. تقول كلماتها :
عيونك رحلة أيامي … قلبك جنة أحلامي .. حبك بوعي غرامي .. بحبك
بدك تعرف شو بحبك … بدي أعرف شو بقلبك .. لما بشوفك بتلبك .. بحبك
أنت اللي غرامك دوبني … أنت اللي كتير بتعجبني .. أنت حبيبي أنت حياتي
وعبر الخياط عن سعادته بالتفاعل والترحيب بعودته للساحة الفنية ، مؤكدا تطلعه لتقديم أعمال تليق بذائقة الجمهور العربي ، وأضاف أنه بدا العمل للتحضير لسلسلة من الاعمال الفنية ،متعاوناً مع مجموعة متميزة من كبار الشعراء والملحنين .
“عيونك رحلة أيامي ” تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان محمود الخياط ، “اليوتيوب “، وعلى كافة المحطات الإذاعية العربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.
للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق:
https://youtu.be/O2ZkPZn7-tM?si=7FaYh0OE5KtmvPQx

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

ابن حتوتة يكشف تفاصيل السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في الأطلسي

16:49

المومني: قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم

16:46

القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

16:43

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة “ملهمة التغيير”

16:17

وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين

16:09

عون: حان الوقت لتسلم الجيش مهامه ومستمرون بمساعي إنهاء الحرب

16:03

واشنطن : نسيطر على مضيق هرمز وعودة القتال ضد إيران بيد ترامب

15:52

مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

15:48

تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب أحد الإعلاميين

15:38

رشوة داخل أعرق المعابد.. سقوط حارس الكرنك بعد فيديو صدم المصريين

15:35

المستوزرون… حين يختزل الوطن بالمنصب..!

15:31

لتشديد الحصار على إيران.. حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026