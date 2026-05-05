الفنان محمود الخياط يعود للساحة الفنية باغنية ” عيونك رحلة أيامي “

وطنا اليوم:اطلق الفنان محمود الخياط احدث اعماله الغنائية باللهجة اللبنانية تحت عنوان ” عيونك رحلة أيامي” من كلمات الشاعر اللبناني احمد ماضي ومن ألحان يحيى الحسن ، وتوزيع حسن العموش ، وياتي طرح العمل الجديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ، مؤكدا أن عودته الحالية استكمال لمسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن علاقته بالجمهور لا تزال قوية،فيما تولى إخراج العمل Ray Hage، ضمن تعاون فني قدّم تجربة موسيقية متكاملة تجمع بين الإحساس والصورة .

“عيونك رحلة أيامي ” تحمل طابعًا رومانسيًا بإحساس هادئ وكلمات معبّرة …. تقول كلماتها :

عيونك رحلة أيامي … قلبك جنة أحلامي .. حبك بوعي غرامي .. بحبك

بدك تعرف شو بحبك … بدي أعرف شو بقلبك .. لما بشوفك بتلبك .. بحبك

أنت اللي غرامك دوبني … أنت اللي كتير بتعجبني .. أنت حبيبي أنت حياتي

وعبر الخياط عن سعادته بالتفاعل والترحيب بعودته للساحة الفنية ، مؤكدا تطلعه لتقديم أعمال تليق بذائقة الجمهور العربي ، وأضاف أنه بدا العمل للتحضير لسلسلة من الاعمال الفنية ،متعاوناً مع مجموعة متميزة من كبار الشعراء والملحنين .

“عيونك رحلة أيامي ” تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان محمود الخياط ، “اليوتيوب “، وعلى كافة المحطات الإذاعية العربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

