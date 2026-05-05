%8 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال شهرين

3 ساعات ago
وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 265,760 خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.
وبحسب بيانات رسمية، تراجع العدد بنسبة 8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سُجِّل خلالها 288,834 مغادرًا.
وفيما يخص شهر كانون الثاني، وصل العدد إلى 161,709، وفي شباط 104,051، ليبلغ المجموع 265,760.
وفيما يخص السياحة الداخلية من خلال برنامج “أردننا جنة” قالت وزارة السياحة في أيار 2026 إن برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية حقق إقبالا واسعا خلال شهر من انطلاقه، مسجلا مشاركة قرابةِ 51 ألف شخص توزعوا على 1422 رحلة وحافلة، وبمشاركة 1422 دليلا سياحيا، و117 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 81 مطعما و63 فندقا ومخيما سياحيا، فيما بلغ عدد المشاركين الذين حجزوا مباشرة عبر مركباتهم الخاصة 445 مشاركا.
وكانت بيانات البنك المركزي أظهرت في وقت سابق انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.3%، ليبلغ 459.7 مليون دولار. وبناء على ذلك انخفض صافي الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 2.8% ليبلغ 1.19 مليار دولار.ش


