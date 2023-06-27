بلغت 48 درجة.. جبل عرفات يسجل أعلى حرارة بالمشاعر المقدسة

وطنا اليوم:أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن جبل عرفات سجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة بلغت 48 ْْم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، والذي يشهد وقوف حجاج بيت الله الحرام بمشعر عرفة، أن تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة طقساً حاراً.

ونبه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.