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خطيب عرفة: اللغات والألوان ليست مبررًا للاختلاف والنزاع بل هي آية من آيات الله

منذ ساعتين
خطيب عرفة: اللغات والألوان ليست مبررًا للاختلاف والنزاع بل هي آية من آيات الله

وطنا اليوم:دعا عضو هيئة كبار العلماء خطيب يوم عرفة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، المسلمين أن يتقوا الله تعالى بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة.
وقال الشيخ بن سعيد في خطبة عرفة، الثلاثاء، إن من حفظ حدود الله عدم صرف شيء من العبادات لغير الله، فمن كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية، وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة.
وأضاف: “(أيها المؤمنون حجاج بيت الله الحرام لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: “يا أيها الناس إن ربكم واحدٌ وإن أباكم واحدٌ ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا بلغت، إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا”)”.
وأشار الشيخ بن سعيد إلى أن اختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للاختلاف والنزاع بل هو آية من آيات الله في الكون، وإن مما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف.
وتابع: “ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات فسفك الدم الحرام، واُستحل المال المعصوم واُنتهكت الحرمات، وصعُب على الأمة الرقي في حياتها وعسُر الالتزام بالطاعات”


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