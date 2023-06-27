خبير اقتصادي: نصف رواتب الأردنيين تذهب للبنوك.. و 10% من الاردنيين من يمتلكون الاموال

وطنا اليوم – قال الخبير الاقتصادي منير دية، امس الاثنين، إن المواطن الأردني سينتظر فترة طويلة لعودة استلام الرواتب تستمر إلى أكثر من 25 يوميا بعيد عيد الأضحى، مؤكدا أن حالة من الركود ضربت جميع الأسواق العالمية ومنها الأردن.

وأضاف دية لبرنامج نبض البلد ، أن أولويات المواطن الأردني تغيرت، وحركة المارة في الأسواق لا تعني تحسن القدرة الشرائية.

نصف رواتب الأردنيين تذهب للبنوك، والأردن تأثر بـ 4 أزمات اقتصادية متتالية، آخرها أزمة الركود في الأسواق التي تمتد لجميع دول العالم”، وفق دية.

واضاف ان من يمتلك الأموال في الأردن يبلغ نسبتهم 10 بالمئة فقط، لكن الغالبية العظمى يعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية.

من جانبه، أكد فارس ضراغمة عضو نقابة تجارة الأحذية والألبسة والأقمشة، أن حركة المارة في الأسواق لا تنعكس على مداخيل المحال التجارية، مبينا أن عدم تنظيم الأسواق يعد من أحد الأسباب التي تضعف القدرة الشرائية.