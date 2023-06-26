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الأوقاف تحذر من روابط وهمية لمساعدات مالية

منذ 3 ثواني
الأوقاف تحذر من روابط وهمية لمساعدات مالية

وطنا اليوم:حذر الناطق الإعلامي بإسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة المواطنين من إعلانات أو روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مبالغ مالية دعما للأسر الفقيرة لتمكينهم من شراء الأضاحي.
وقال الدقامسة في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين إن ما يتم ما تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تدعي صدور قرار عن وزارة الأوقاف بصرف مبلغ مالي لكل أسرة فقيرة لتمكينها من شراء أضحية أمر عاري عن الصحة ولا علاقة للوزارة به، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا الاشاعات وعدم تداولها أو الترويج لها، مشددا على أن الوزارة ستلاحق قانونيا كل من يقوم بالترويج لأخبار او معلومات باسمها غير صحيحة


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