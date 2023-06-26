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تجارة عمّان تعقد برنامجاً تدريبياً حول التحوّل الرقمي

منذ ثانيتين
تجارة عمّان تعقد برنامجاً تدريبياً حول التحوّل الرقمي

وطنا اليوم:في إطار الجهود المستمرة لغرفة تجارة عمان لاطلاع أصحاب العمل والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان على اخر التطورات في مجال التحول الرقمي المتطور باستمرار، ومساعدة الشركات والمؤسسات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت اكاديمية غرفة تجارة عمان مؤخراً بالشراكة مع أكاديمية الغرفة الإسلامية دورة تدريبية حول التحول الرقمي بمشاركة عدد من المهتمين محليا وعربيا.
وهدفت الدورة التي قدّمها الخبير في مجال الأعمال والإدارة التنفيذية الشاملة المهندس أشرف الطنبولى، على مدار يومين، إلى تعريف المشاركين بالتحول الرقمي الذي يُعنى بانتقال الشركات والمؤسسات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.
واستعرض البرنامج الذي يأتي ضمن خطة الغرفة في تطوير القدرات الرقمية للمشاركين، دورة مشاريع التحوّل الرقمي والتحديات التي قد تواجهها المشاريع الرقمية، لاكتشاف ما يمكن للتحول الرقمي أن يقدمه لأعمالهم، الى جانب مزايا التحول الرقمي للشركات التقليدية وخطوات إدارة التحول الرقمي.
كما يهدف البرنامج الى تمكين المشاركين من فهم التحوّل الرقمي ومكوناته وتقنياته المختلفة من منظور الأعمال واطلاع المشاركين على الفوائد العديدة والمتنوعة لعملية التحول الرقمية ومنها توفير التكلفة والجهد بشكل كبير وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يشار الى ان التحول الرقمي هو عملية تطبيق التقنيات الرقمية لتجديد طريقة انجاز الاعمال وابداع قيمة جديدة وتقديمها وخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ومساعدة المؤسسات والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.


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