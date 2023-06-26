الحكومة: ارتفاع أسعار المـشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثالث من شهر حزيران/ يونيو 2023.

وبلغة الأرقام، بلغ البنزين أوكتان 90 سعر 752.5 دولارا للطن في الأسبوع الثالث من حزيران/يونيو، مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثاني البالغ 750.7 دولار وبنسبة بلغت 0.2 بالمئة، كما سجل البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثالث من حزيران سعراً بلغ 802.4 دولارا للطن، مقابل 796.8 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7 بالمئة.

ووفق النشرة، وصل سعر الكاز في الأسبوع الثالث من حزيران إلى 706.5 دولارا للطن، بعدما حقق أقل سعر له في الأسبوع الأول من ذات الشهر بقيمة 677 دولارا للطن، ووصل سعر زيت الوقود الثقيل خلال الأسبوع الثالث 424 دولارا، بعدما حقق أقل قيمة له في الأسبوع الثاني من الشهر البالغة 413.2.

في حين، حافظ الغاز البترولي المسال على سعره خلال حزيران/ يونيو البالغ 442.5 دولارا للطن، وارتفع وبلغ سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من حزيران/يونيو 75.2 دولارا للطن