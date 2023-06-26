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عيد الأضحى يرفع حجوزات السيارات السياحية

منذ ساعة واحدة
عيد الأضحى يرفع حجوزات السيارات السياحية

وطنا اليوم:كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الحجاوي، عن ارتفاع إشغال تأجير السيارات بنسب تصل إلى 70%.
الحجاوي، قال في تصريح اليوم الإثنين، إن عطلة عيد الأضحى رفعت نسب الإشغال على تأجير السيارات السياحية، وقد ترتفع النسب بشكل أكبر وتصل إلى 75%، في يوم عرفه، وأول أيام العيد.
وأشار إلى أن عودة المغتربين الأردنيين في الصيف، ترفع نسب الإشغال على السيارات السياحية بشكل متواصل.
ولفت إلى أن الأسعار لم ترتفع، وستكون بين 15 إلى 45 دينارا، لمعظم المركبات، باستثناء المركبات الفارهة.
من جهته، قال أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات ، إن قطاع تأجير المركبات السياحية عادة ما يستعيد نشاطه مع موسم الأعياد، وعودة المغتربين الأردنيين.
وأشار إلى أن نسب إشغال المركبات السياحية في عيد الأضحى، قد تصل إلى 80%.
ولفت إلى إقبال المواطنين على المركبات ذات المحركات الصغيرة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وقيمة تأجيرها، مقارنة بالمركبات الفارهة وذات المحركات الكبيرة


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